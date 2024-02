Stuttgart-West: Opel kollidiert mit Linienbus – hoher Schaden

7 Die Front des Busses wurde demoliert. Foto: Simon Adomat/Simon Adomat

Im Stuttgarter Westen kracht am Montagabend ein Kleinwagen in einen Bus. Der Unfallverursacher hatte möglicherweise getrunken, bevor er sich hinters Steuer setzte.











Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Stuttgart-West am Montagabend ist ein hoher Schaden entstanden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, war ein 50-jähriger Autofahrer gegen 20.50 Uhr mit seinem Opel in der Forststraße in Richtung Diakonissenplatz gefahren. An der Kreuzung mit der Johannesstraße nahm er dem Bus die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Die Fahrgäste im Bus, kamen mit dem Schrecken davon. Für sie ging es nicht mehr weiter, sie mussten aussteigen. Auch die beiden Fahrer blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Ein Notarzt wurde dennoch zum Unfallort gerufen. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf insgesamt rund 50 000 Euro.

Der 50-jährige Opel-Fahrer stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss, als er den Unfall verursachte. Zudem bestehe der Verdacht, dass er ohne Fahrerlaubnis gefahren sei, so die Polizeisprecherin. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.