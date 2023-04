1 Ein Familienerlebnis: Hofflohmarkt in der Ludwigstraße . Foto: jse

Saisonstart zu den Hofflohmärkten: Der Stuttgarter Westen machte am Samstag den Anfang. Trotz verhaltener Kauflust herrschte beste Stimmung. Schließlich geht es vor allem um gute Nachbarschaft und um „Viertelliebe“.















„Hoooofflohmarkt!, Hooofflohmarkt!“, schreit die kleine Rasselbande am Eingang zu ihrem Hof in der Ludwigstraße im Stuttgarter Westen. Einer der vergnügten Pimpfe schwingt sogar eine Schelle wie früher der Büttel im Dorf. Ein bisschen Werbung kann nicht schaden, denn die Tische im Hof quellen über vor ausrangierten Spielsachen, Kleidern und allerlei Krimskrams.

Familie Sturm hat einiges im Angebot. Vater Michael und Mutter Daniela wissen, wie’s geht. Schon mehrmals haben sie sich an den Hofflohmärkten im Westen beteiligt. Gemeinsam mit Nachbarn und Freunden stehen sie im Hof, freuen sich über Kundschaft – und über das überraschend gute Wetter. Man plaudert, lacht und hat eine gute Zeit gemeinsam mit den Kindern, die durch den Hof toben.

Ein ähnliches Bild bietet sich am Samstag in vielen Innenhöfen im Stuttgarter Westen. Luftballons, handgemalte Plakate und Kreide auf den Trottoirs weisen den Flohmarktbesuchern den Weg zu den vielen Mini-Flohmärkten, die vor allem Nachbarschaftstreffs sind. Hier werden Waffeln angeboten, dort sprudeln Seifenblasen und überall herrscht ein lockeres Miteinander.

Selbstgemalte Schilder machen auf die Hofflomärkte aufmerksam Foto: jse

Es ist der erste Hofflohmarkt-Samstag in diesem Jahr. Die Initiative dazu stammt von dem Münchner Rene Götz, der seit vielen Jahren bundesweit Hofflohmärkte organisiert – inzwischen in mehr als 30 Städten. Auf der Internetseite hofflohmaerkte.de erzählt er, was ihn dazu motiviert: „Ich engagiere mich für lebendige Stadtteilkultur, für kleine Läden und das nachhaltige Mit- und Füreinander.“ Götz geht es um „Nachhaltigkeit, Viertelliebe und Nachbarschaft im Alltag“. Gegen eine Standgebühr von 14 Euro kann man sich online registrieren. Zu beachten gibt es außerdem ein paar Regeln: kein Verkauf auf Gehwegen, keine gewerblichen Verkäufer, Verkauf von 10 bis 16 Uhr. Außerdem müssen der Eigentümer oder die Hausverwaltung einverstanden sein.

In neun Städten startete die Hofflohmarkt-Saison

Im Stuttgarter Westen stößt das auf ein großes Echo. Schaut man sich die Karte mit den vielen roten Punkten an, die die Standorte der Hofflohmärkte markieren, dann wird klar, dass man es hier mit einer Hofflohmarkt-Hochburg zu tun hat. Mehr als 140 Höfe machen mit. Laut Götz ist das bundesweit spitze. „Gefolgt von Köln Nippes mit über 120 Höfen.“ Hofflohmärkte hätten zum „Saisonauftakt“ am Samstag außerdem in München, Mannheim, Frankfurt, Mainz, Essen, Dortmund, Köln und Hannover stattgefunden – zusammen rund 600 Höfe.

So fröhlich die Stimmung, so ausgeprägt die „Viertelliebe“, die Kauflust lässt an diesem Tag dann doch zu wünschen übrig. Die Sturms führen das auch auf das lange Wochenende zurück. Viele seien weggefahren, auch aus der Nachbarschaft. Da können die Kinder noch so laut „Hoooofflohmarkt“ schreien.