Stuttgart: Weltkriegsbombe gefunden – Folgen für ÖPNV-Reisende

1 Die Polizei ist vor Ort (Symbolbild). Foto: IMAGO/Eibner

In Stuttgart-Untertürkheim ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Dies hat Folgen für den S-Bahn- und Stadtbahnverkehr.











In Stuttgart-Untertürkheim ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Das bestätigte einer Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wann die Fliegerbombe entschärft werden soll, steht bisher noch nicht fest.

Weltkriegsbombe wirkt sich auf S-Bahn- und Stadtbahnverkehr aus

Der Bombenfund wirkt sich auch auf den ÖPNV aus. Sowohl der Stadtbahn- als auch der S-Bahn-Verkehr sind betroffen. Wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt, ist aktuell kein Zugverkehr auf der Linie S1 zwischen Bad Cannstatt und Obertürkheim möglich.

Der Verkehrsverbund Stuttgart schreibt auf seiner Webseite, dass die Stadtbahnen der Linie U13 nur zwischen den Haltestellen Hedelfingen und Untertürkheim Bahnhof sowie zwischen Feuerbach Pfostenwäldle und Neugereut fahren.

Zudem fahren die Busse der Linie U13E laut VVS nur zwischen den Haltestellen Bad Cannstatt Wilhelmsplatz und Kienbachstraße. Die Haltestellen Blick und Eszet entfallen demnach ersatzlos.

Der VVS empfiehlt Reisenden, die von Bad Cannstatt in Richtung Untertürkheim Bahnhof und Hedelfingen wollen, die Stadtbahnen in Richtung Stöckach zu nutzen und dort in Richtung Untertürkheim Bahnhof bzw. Hedelfingen umzusteigen.