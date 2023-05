Exhibitionist verschanzt sich in Wohnung

5 Polizei und Feuerwehr waren im Hausenring im Einsatz. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Weil sich ein 53-Jähriger vor einer Paketzustellerin entblößt, rückt die Polizei aus. Als die Beamten die Wohnung des Mannes erreichen, verschanzt sich dieser.















Am Mittwoch hat die Polizei einen mutmaßlichen Exhibitionisten in Stuttgart-Weilimdorf vorläufig festgenommen. Der Mann hatte sich in seiner Wohnung verschanzt, sodass die Beamten nach einer Drohung des 53-Jährigen die Tür eintreten mussten.

Laut Bericht der Polizei hatte sich der Mann zunächst in einem Gebäude am Hausenring gegenüber einer Paketzustellerin entblößt. Zeugen beobachteten gegen 12.30 Uhr den Vorfall und riefen die Polizei. Da der mutmaßliche Exhibitionist die Wohnungstür nicht öffnete und bereits zuvor damit gedroht hatte, den Gashahn zu öffnen, brachen die Beamten die Wohnungstür auf. Sie nahmen den leicht verletzten Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die Messungen der Feuerwehr ergaben keine erhöhten Gaswerte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 53-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

