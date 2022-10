Stuttgart Uni Hohenheim vertieft Nutztierforschung und Tierversuche

Die Uni Hohenheim will Nutztiere bis in den kleinsten Mikroorganismus erforschen – und im Zusammenspiel mit Tierwohl, Welternährung und Klima. Mit ihrem neuartigen Ansatz konnte sie bundesweit punkten und darf ein 52-Millionen-Euro-Projekt in einem Hightech-Bau umsetzen.