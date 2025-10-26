Stuttgart und Stadtbild-Debatte: „Gefährliche Orte“ und Männergruppen lösen Unbehagen aus

9 Jugendliche auf der nächtlichen Königstraße im lauten Streit – zwischen Bauzäunen und Gerüsten. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit seinen Stadtbild-Aussagen viel Wirbel ausgelöst. Liegt er richtig? So sieht es in einer Samstagnacht in der Stuttgarter Innenstadt aus.











Der Bundeskanzler würde sich wohl bestätigt fühlen. Zumindest auf den ersten Blick. Es ist später Samstagabend und in der Stuttgarter Innenstadt herrscht eine Atmosphäre, die nicht jeder als kuschelig bezeichnen würde. Das liegt nicht nur am Wetter, sondern auch an Teilen des Publikums. Auf der Unteren Königstraße, durch Leerstand, Baustellen und Müll ohnehin keine Zierde, geraten einige Jugendliche aneinander. Laut brüllend und wild gestikulierend hat das Grüppchen etwas zu klären. Verschiedene Sprachen gehen durcheinander. Ein Stadtbild, wie es Friedrich Merz kritisiert hat?