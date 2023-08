Mann von umstürzendem Baum erfasst – Gewitter wütet in der Region

17 In der Region stürzten zahlreiche Bäume um, im Rems-Murr-Kreis musste ein Senior aufwendig gerettet werden. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Teils heftige Gewitter haben am Donnerstag auch in der Region Stuttgart mehrere Schäden verursacht. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt, die Einsatzkräfte zählten dutzende Einsätze.















Link kopiert

Am Donnerstagabend haben Unwetter im Südwesten teils starke Schäden angerichtet. Auch in der Region Stuttgart wurden mehrere Bäume entwurzelt. Besonders betroffen war unter anderem der Rems-Murr-Kreis. Hier zählte die Polizei insgesamt etwa 30 Einsätze in der Nacht auf Freitag.

Ein 78 Jahre alter Mann wurde den Angaben zufolge bei Althütte-Sechselberg in einem Waldgebiet unter einem umstürzenden Baum erfasst. Der Senior war mit seinem Hund unterwegs gewesen, als er gegen 19.10 Uhr vom Gewitter überrascht wurde.

Mann wird unter umgestürztem Baum eingeklemmt

Der 78-Jährige wurde unter dem Baum eingeklemmt, konnte über sein Handy allerdings Hilfe rufen. Die Einsatzkräfte starteten daraufhin einen Rettungseinsatz. Bei der Suche nach dem Mann kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Gegen 20.40 Uhr konnte ein kleiner Trupp aus Einsatzkräften den Mann zu Fuß erreichen. Wegen umgestürzter Bäume konnten Einsatzfahrzeuge nicht bis zu dem Verletzten vordringen. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei versorgten den Mann notärztlich und konnte ihn befreien.

Spezieller Bundeswehrhelikopter im Einsatz

Um den Mann in Sicherheit zu bringen, forderten die Einsatzkräfte einen speziellen Hubschrauber der Bundeswehr an, der auf Such- und Rettungseinsätze spezialisiert ist. Der SAR-Hubschrauber konnte wegen einer weiteren aufziehenden Unwetterfront dann aber nicht mehr starten.

Unsere Empfehlung für Sie Unwetter im Bottwartal Sturm hinterlässt Schneisen der Verwüstung Eine Gewitterzelle hat in Steinheim Dächer abgedeckt, Bäume umgeworfen und Gerüste durch die Luft gewirbelt. Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend im Dauereinsatz.

So transportierte der Rettungstrupp den 78-Jährigen mit einer Trage bei Starkregen zu Fuß. Nach einer kurzen Strecke konnte der Mann jedoch mit einem privaten Auto, das für schwieriges Gelände ausgelegt ist, bist zum Rettungswagen transportiert werden. Denn Anwohner der anliegenden Gemeinde Althütte-Faustpach hatten den Rettungseinsatz mitbekommen und die Waldwege zur Unfallstelle von vielen querlegenden Bäumen befreit.

Der 78-Jährige wurde schnellstmöglich in eine Klinik eingeliefert, dort musste er mit schweren Verletzungen aufgenommen werden.

Außerdem verursachte das Unwetter auch im Bahnverkehr Probleme. Bei Germannsweiler musste gegen 18.40 Uhr ein Zug mit 300 Fahrgästen eine Schnellbremsung einleiten, weil große Baumteile nach einem Blitzeinschlag auf die Gleise gestürzt waren. Verletzt wurde dabei niemand, mit einiger Verspätung kam der Zug schließlich sicher in einem Bahnhof an.

Landeshauptstadt bleibt weitgehend verschont

In Stuttgart verlief das Gewitter vergleichsweise harmlos. Die Polizei berichtet am Freitagmorgen auf Nachfrage von acht Einsätzen zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr. Unter anderem war in der Rotenbergstraße ein Baum entwurzelt worden. Über Personenschäden war der Sprecherin der Polizei nichts bekannt.

Auch im Kreis Göppingen wurden mehrere Bäume entwurzelt, auch auf der B10 nach Stuttgart waren im Bereich der Geislinger Steige Bäume und Äste auf die Fahrbahn gefallen. Personenschäden oder gravierende Verkehrsbehinderungen gab es nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums in Ulm jedoch nicht.

In den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen registrierte das zuständige Polizeirevier insgesamt etwa 80 Notrufe, besonders in Böblingen beschränkten sich die Schäden auf Bäume und abgedeckte Dächer.