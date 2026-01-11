Stuttgart und Region: Grietje Semar - Deutschlands erste Unternehmensberaterin für die Erotik-Branche

Petra Xayaphoum 11.01.2026 - 14:11 Uhr , aktualisiert am 11.01.2026 - 14:11 Uhr

Grietje Semar - Deutschlands erste Unternehmensberaterin für die Erotik-Branche

1 Alles in Schwarz und Rot, Leuchtreklame wie 1998 – das muss nicht mehr sein, findet Grietje Semar, Deutschlands erste Unternehmensberaterin für die Erotikbranche. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Grietje Semar hat einen ganz besonderen Job: Sie berät Unternehmen der Erotik-Branche in der Unternehmensführung und beim Innendesign. Vom Pornokino bis zum Swingerclub.











Grietje Semar ist eins sicher nicht: auf den Mund gefallen. Zum Glück, denn ihr Kommunikationstalent ist eine ihrer wichtigsten Kompetenzen. Die Mittdreißigerin aus dem Raum Stuttgart ist selbstständige Unternehmensberaterin für die Erotikbranche, die erste ihrer Art. „Den Leuten nimmt es immer die Scheu, wenn sie mit mir, die keine Hemmungen hat, offen über alle Themen sprechen können“, sagt die Expertin aus dem Raum Stuttgart.