Stuttgart und Umgebung: Wie hundefreundlich sind Badeseen in der Region?

Sommer, Sonne, Schwimmen im See – klingt perfekt? Für Hunde leider weniger: Viele Badeseen rund um Stuttgart verbieten das Planschen. Wo dürfen Hunde überhaupt ins Wasser?











Was gibt es Schöneres an heißen Tagen als einen Sprung ins kühle Nass? Badeseen können eine willkommene Abkühlung sowohl für Zwei- als auch für Vierbeiner sein. Das Problem: An den meisten offiziellen Badeseen in Stuttgart und Umgebung sind Hunde – besonders im Wasser – nicht erlaubt. Wo gibt es Ausnahmen? Wir geben einen Überblick über beliebte Badeseen in der Region – und zeigen, wo Hunde ins Wasser dürfen und wo sie draußen bleiben müssen.

Aichstruter Stausee in Welzheim

Im Rems-Murr-Kreis gibt es gleich mehrere Badeseen. Einer davon ist der Aichstruter Stausee in Welzheim, der ein beliebtes Ausflugsziel für Badegäste und Erholungssuchende ist. Hundebesitzerinnen und -besitzer sind hier ebenfalls willkommen, jedoch sind Hunde im Wasser nicht erlaubt. Uwe Lehar, Pressesprecher der Stadt Welzheim, erklärt, dass diese Regelung eingeführt wurde, um den Wünschen der Badegäste gerecht zu werden und eine Überhandnahme von Hunden im Wasser zu verhindern. An Land dürfen Hunde angeleint mitgeführt werden.

Badesee - Plüderhausen

Ein weiterer beliebter Badeort in der Region ist der Badesee in Plüderhausen. Schlechte Nachrichten für Hundebesitzerinnen und -besitzer: Hunde dürfen dort weder ins Wasser noch auf die Liegewiese.

Martin Dannenhauer, der als Seeaufsicht am Plüderhäuser Badesee arbeitet, erklärt den Grund dafür: „An Sonntagen kommen bis zu 3.500 Besucher – das würde der See gar nicht verkraften. Und wenn etwas passiert, bin ich der Mops.“

Oft seien nämlich bis zu 200 oder 300 Menschen gleichzeitig im Wasser, da sei schlicht kein Platz mehr für schwimmende Hunde. Zudem habe man die Anlage umgebaut, um den Badegästen, von denen viele eine Anreise von teils 100 Kilometern auf sich nehmen, eine entspannte Atmosphäre zu bieten. „Der See ist viel zu sauber und soll auch ein Badesee bleiben“, betont Dannenhauer.

Auch am angrenzenden Kiosk sind Hunde nicht erlaubt. „Da braucht nur ein Kind zum Eiskaufen laufen, und plötzlich schießt ein Hund unter dem Tisch hervor – solche Situationen wollen wir vermeiden.“

Ebnisee in Kaisersbach

Ähnlich sieht es im Ebnisee in Kaisersbach aus. Laut Satzung der Gemeinde Kaisersbach dürfen Tiere im Ebnisee nicht baden, so Frank Buth, Geschäftsführer des Ebnisee-Vereins. Das gelte insbesondere für Hunde. „Dies soll im Wesentlichen einer möglichen Verunreinigung des Sees vorbeugen. Deshalb sind Hundehalter auch gehalten, das Baden ihrer Hunde zu verhindern und dafür zu sorgen, dass diese nicht frei herumlaufen“, so Frank Buth.

Eisenbachsee in Alfdorf

Ebenfalls im Rems-Murr-Kreis befindet sich der in Alfdorf gelegene Eisenbachsee. Er verfügt über eine großzügige Liegewiese, einen Kiosk, Grillplätze, Toiletten sowie kostenlose Parkmöglichkeiten. Das Baden von Tieren ist am Eisenbachsee jedoch nicht gestattet, wie Ronald Krötz, Bürgermeister der Gemeinde Alfdorf, auf Nachfrage bestätigt. Das Verbot gelte lediglich für den See, nicht für die Liegeflächen. Hintergrund sei der, dass Konflikte und vor allem Ängste von Familien mit Kindern beim Baden verhindert werden sollen. „Leider wird das Verbot immer wieder missachtet, was zu Beschwerden gegenüber Hundehaltern führt“, so Krötz.

Aileswasensee Neckartailfingen

An sonnigen Tagen lockt auch der Aileswasensee im Kreis Esslingen mit seinem naturnahen Ambiente und ruhigen Badebereichen zahlreiche Erholungssuchende an. Hunden ist das Baden im See allerdings nicht erlaubt, wie eine Mitarbeiterin des Rathauses Neckartailfingen mitteilt. Diese Regelung bestehe bereits seit vielen Jahren und wurde, so die Mitarbeiterin, zum Schutz der Badegäste eingeführt. Dadurch soll ein angenehmes und sicheres Badeerlebnis für alle Besucher gewährleistet werden.

Baden im Bärensee generell verboten

Der Bärensee im Stuttgarter Rotwildpark ist ein besonders beliebtes Ausflugsziel für Spaziergängerinnen und Spaziergänger. Das Baden ist dort jedoch generell verboten, da der See Teil des Trinkwasserschutzgebiets ist. Er dient zudem der ökologischen Stabilität des Parks und als Rückzugsort für zahlreiche Tierarten.

Max-Eyth-See in Stuttgart-Hofen

Auch wenn online teils Gegenteiliges behauptet wird: Am Max-Eyth-See in Stuttgart-Hofen dürfen Hunde nicht baden. Das teilt Laura Orlik, Pressesprecherin der Stadt Stuttgart, mit. Auf der Grünfläche müssen die Hunde an der kurzen Leine geführt werden. Dies sei an allen Eingängen entsprechend beschildert.

Neckarstrand Remseck

Wer glaubt, sich und seinem Vierbeiner im Neckar in Remseck eine Abkühlung gönnen zu können, liegt leider falsch. Auf Nachfrage teilte Susanne Nicolaus vom Rathaus in Remseck mit: „Zum Schutz der öffentlichen Sicherheit ist das Baden im Neckar sowie in der Rems, insbesondere im Bereich des Neckarstrandes, des Fischlaichgewässers in Hochberg und rund um den Remssteg, seit dem 21. August 2020 untersagt. Dies ist in der Polizeiverordnung der Stadt Remseck am Neckar geregelt“. Das Badeverbot diene in erster Linie dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Insbesondere durch die Schifffahrt auf dem Neckar – darunter Fracht- und Personenschiffe sowie Freizeitboote – könnten schwimmende Personen gefährdet oder verletzt werden. Auch die Wasserqualität sei aufgrund der Nähe zur Kläranlage nicht zum Baden geeignet. Zudem verhindern die Wassertiefe und die zeitweise Trübung des Wassers eine schnelle Rettung von Ertrinkenden.Auch für Hunde gilt: Sie dürfen im Bereich des Neckarstrandes nicht frei herumlaufen und weder ins Wasser gelassen noch außerhalb befestigter Wege geführt werden – so regelt es § 20 der Polizeiverordnung der Stadt Remseck am Neckar.

Seewaldseen in Vaihingen/Enz

Am Oberen Seewaldsee in Vaihingen/Enz besteht aktuell keine Bademöglichkeit, da der See geschlossen ist. Das teilt Astrid Kniep von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit mit. Badegäste können derzeit nur im Unteren Seewaldsee baden. Doch wie sieht es mit Hunden aus? „Hunde dürfen leider nicht in den See. Man darf sie aber mitnehmen und sie dürfen angeleint am Ufer bleiben“, so Kniep.

Waldsee in Murrhardt-Fornsbach

Auch am Fornsbacher Waldsee in Murrhardt müssen Hunde fern vom Wasser bleiben. „Hunde dürfen aus hygienischen Gründen nicht ins Wasser“, erklärt Bürgermeister Armin Mößner. Darüber hinaus soll sichergestellt werden, dass Badegäste, die sich wiederholt beschwert haben, nicht durch Hunde im Wasser erschreckt werden. Außerhalb des Wassers sind die Vierbeiner erlaubt, müssen aber angeleint werden.

Katzenbachsee in Pfaffenhofen

Der Katzenbachsee bei Pfaffenhofen im Landkreis Heilbronn ist ein kleiner Stausee im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Er ist besonders im Sommer ein beliebtes Ziel für Badegäste in der Region. Auf Nachfrage teilt eine Mitarbeiterin der Gemeinde Pfaffenhofen mit, dass Hunde im Katzenbachsee nicht erlaubt sind.

Stausee Ehmetsklinge in Zaberfeld

Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel im Kreis Heilbronn ist der Ehmetsklinge-Stausee in Zaberfeld. Obwohl er offiziell kein Badesee ist, wird das Baden dort geduldet. Der See verfügt über einen Naturstrand, Liegewiesen, einen Seekiosk, einen Biergarten mit Terrasse sowie sanitäre Anlagen. Aktivitäten wie Tretbootfahren und Stand-Up-Paddling sind erlaubt, allerdings gibt es vor Ort keinen Verleih.

Zum Leidwesen von Hundehalterinnen und -haltern gibt es dort jedoch keine offiziellen Badebereiche für Hunde. Am Ufer müssen Hunde stets angeleint werden. Im Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September gilt zudem, dass Hunde im Bereich der Liegewiese und des Steilufers überhaupt nicht mitgeführt werden dürfen, wie eine Mitarbeiterin der Gemeinde mitteilte.

Wer Badeseen mit ausgewiesener Hundebadezone sucht, muss etwas weiter fahren. Solche Badeseen befinden sich meist außerhalb der Region Stuttgart, beispielsweise im Schwarzwald oder rund um den Bodensee.