Stuttgart: „Tatort“-Dreh: Lannert und Bootz auf der Bienzle-Staffel
16
Beim neuen „Tatort“ des Regisseurs Dietrich Brüggemann sind die Schauspieler Richie Müller und Felix Klare viel auf Stuttgarts Staffeln unterwegs. Foto: Ferdinando Iannone

Während der Dreharbeiten zum nächsten „Tatort“ aus Stuttgart müssen die Kommissare ihre Fitness unter Beweis stellen. Denn im neuen Fall geht es um Stäffele.

Wer in Stuttgart lebt, der weiß: Stäffele sind praktisch, um zügig vom Kessel aus die Halbhöhenlage zu erklimmen – gute Kondition vorausgesetzt. Sie ist heute auch bei Felix Klare und Richie Müller gefragt, die die Witthohstaffel sicher schon sechs oder sieben Mal raufsteigen mussten. Am Ende dieses Drehtages werden die beiden Schauspieler nicht mehr aufs Laufband müssen.

