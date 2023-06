1 Stuttgart Surge um Yannick Mayr (mit Ball) ist von den Milano Seamen nicht zu stoppen. Foto: Baumann

Die American Footballer von Stuttgart Surge schlagen die Milano Seamen mit 40:26 und feiern gemeinsam mit ihren Fans den perfekten Start in die neue ELF-Saison.















Für die American Footballer von Stuttgart Surge geht es in dieser Saison darum, erfolgreich zu sein, ihr Potenzial zu zeigen, eventuell sogar in die Play-offs einzuziehen. Und damit nicht nur die üblen Statistiken der Vergangenheit zu tilgen. Sondern die ersten beiden enttäuschenden Jahre in der European League of Football (ELF) komplett vergessen zu machen. Nach der Heimpremiere des neuen Kaders und dem in dieser Höhe nicht erwarteten 40:26-Sieg gegen die Milano Seamen lässt sich sagen: Das Team ist auf dem besten Weg. Und wird dabei begleitet von vielen begeisterten Fans.