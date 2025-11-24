Stuttgart Surge: Abschied von Jordan Neuman – der Coach hat bereits einen neuen Job

Abschied von Jordan Neuman – der Coach hat bereits einen neuen Job

1 Das Finale im September in der MHP-Arena war sein letztes Spiel an der Seitenlinie von Stuttgart Surge: Coach Jordan Neuman freut sich mit Luca Siebert über den Gewinn der Meisterschaft. Foto: Baumann

Football-Trainer Jordan Neuman verlässt Stuttgart Surge, nachdem der Club einen Insolvenzantrag gestellt. Angeblich zieht es den Meistermacher nach Österreich.











Es gab Fans von Stuttgart Surge, die wollten sich trotz der schlechten Nachrichten unbedingt den Glauben an eine Wende zum Guten bewahren. Sie machten sich mit dem Argument Mut, dass der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ja nicht zwangsläufig das endgültige Aus bedeuten müsse. Doch auch den letzten Optimisten wurde am Montagabend jegliche Grundlage für ihre Hoffnungen entzogen: Der amtierende Meister der European League of Football (ELF), der für sich selbst keine wirtschaftliche Perspektive mehr sieht, gab den Abschied von Jordan Neuman bekannt. Und ohne den charismatischen Coach ist ein Neuanfang, der ohnehin äußerst unwahrscheinlich gewesen ist, erst recht nicht vorstellbar.