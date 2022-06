1 Eine sich nähernde Stadtbahn bremste zwar, erfasste die Seniorin in Stuttgart-Süd aber trotzdem (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Eine Frau hat in Stuttgart-Süd außerhalb des Bahnübergangs die Schienen überquert und ist von einer Stadtbahn erfasst worden.















Eine Frau ist in Stuttgart am Samstagnachmittag von einer Straßenbahn erfasst und durch den Aufprall in die Luft geschleudert worden. Die Frau ist bei dem Unfall schwer verletzt worden.

Die 69-Jährige hatte die Gleise außerhalb des dafür vorgesehenen Übergangs überquert, wie die Polizei mitteilte. Die sich nähernde Stadtbahn bremste zwar, erfasste die Seniorin aber trotzdem. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus.