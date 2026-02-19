Stuttgart-Süd: Lunch-Club: Privater Lunch am Marienplatz: Warum hier jede Woche 13 Gäste am Esstisch sitzen
1
An der Tafel von Martin Peter (1.v. li) und Uta Weyrich (2. v. r.) nehmen nicht nur Menschen Platz, die der Hobbykoch und die Künstlerin kennen. Foto: Torsten Schöll

Seit zehn Jahren öffnen ein Hobbykoch und eine Künstlerin ihre Altbauwohnung für die „Mittagspause“. Ein Projekt zwischen Kulinarik und Begegnung, das weit über das Essen hinausgeht.

Kurz nach zwölf Uhr mittags. Ein Donnerstag, wie jeder andere am Marienplatz in Stuttgart-Süd. Doch nicht bei Hobbykoch Martin Peter und der Künstlerin Uta Weyrich. Denn heute ist in der Wohnung der beiden wieder „Mittagspause“-Tag. Wie seit zehn Jahren schon, und inzwischen nach Möglichkeit jede Woche einmal – vorausgesetzt die Gastgeber sind nicht auf Reisen.

