Stuttgart-Süd: Heslacher Tunnel nach Unfall stundenlang gesperrt – drei Verletzte

5 Der Heslacher Tunnel musste nach dem Unfall gesperrt werden. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Transporter gerät im Heslacher Tunnel in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem Lkw. Der Tunnel ist stundenlang gesperrt, drei Personen werden verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.











Nach einem Unfall im Heslacher Tunnel in Stuttgart-Süd am Dienstagvormittag musste der Tunnel in beide Richtungen stundenlang gesperrt werden. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt, es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei berichtet, war der 28-jährige Fahrer eines Transporters gegen 11 Uhr im Heslacher Tunnel in Richtung Stuttgart-Mitte unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem Lkw eines 46-Jährigen zusammenstieß. Bei dem Aufprall wurden die beiden Fahrer sowie der 38 Jahre alte Beifahrer im Lastwagen leicht verletzt. Polizei und Feuerwehr rückten an, Polizisten sperrten den Tunnel.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich in Krankenhäuser. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beträgt der Gesamtschaden rund 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach den Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Sperrung des Tunnels gegen 16 Uhr wieder aufgehoben werden.

Auch einige Buslinien von dem Unfall betroffen

Auch einige Buslinien waren von dem Unfall betroffen. So kam es laut VVS bei den Bussen der Linien 41, 43 und 92 sowie beim Seilbahn-Ersatzverkehr 20E zu Verspätungen und einzelnen Fahrtausfällen.

Wie viele Busse auf den Innenstadtlinien aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/8990-4100 zu melden.