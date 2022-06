Gastronomie in Stuttgart Im Grand Café Planie beginnt der Neuanfang

Viele, die am Grand Café Planie vorbei gehen, sind angenehm überrascht: Im Inneren tut sich was! Was geschieht in dem seit 18 Monaten geschlossenen Kaffeehaus? Wie geht es weiter mit der Ausschreibung der Pacht?