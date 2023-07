5 Die Außeninstallation ist von Thermalterrassen inspiriert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Museum eröffnet unter dem Motto „Stuttgart Springs“ am Samstag, 8. Juli, sein Sommerfestival. Was hat es mit dem Motto auf sich und was wird an Programm geboten?















Link kopiert

Es ist wieder soweit! Am Samstag eröffnet das Stuttgarter Stadtpalais zum inzwischen fünften Mal ab 19 Uhr das jährliche Sommerfestival. Nach „Stuttgart am Meer“ und „Camping am Nesenbach“ geht es in diesem Jahr unter dem Titel „Stuttgart Springs“ um die Stuttgarter Quellen. Denn was viele nicht wissen: Stuttgart besitzt nach Budapest das größte Mineralwasser-Vorkommen Europas. Die Heil- und Mineralquellen liegen vor allem in den Stadtteilen Bad Cannstatt und Berg.

Bildung und Vergnügen vereinen

Bei der Outdoor-Ausstellung „Großstadtquellen“ können die Gäste mehr über die zahlreichen Quellen Stuttgarts und ihre Bedeutung in der Geschichte der Stadt erfahren. Und dabei soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen: Bildung mit Vergnügen zu verknüpfen, das ist die Idee des Festivals.

Für ein bisschen Abkühlung sorgt dabei der Wassergarten im Außenbereich des Museums. Die Installation besteht aus Betonringen und soll die Thermalterrassen in die Innenstadt Stuttgarts bringen. „Der Außenbereich soll zum Träumen anregen“, erklärt Stadtpalais-Direktor Torben Giese. Es gehe darum, darüber nachzudenken wie die Quellen unser Leben bereichern können – das natürlich als Utopie. Zuständig für die Installation war auch in diesem Jahr das Architekturbüro „Studio Umschichten“.

Das Programm soll Jüngeres Publikum anlocken

Neben der Ausstellung und dem Wassergarten gibt es verschiedene Veranstaltungen, die vor allem auch jüngere Menschen in den Garten des Museums locken sollen. So wird die Eröffnung am Samstag von einem DJ begleitet, die Gäste werden außerdem mit Snacks versorgt. Am Samstag, 5. August, findet dann der erste Sommermarkt statt, bei dem unter anderem Keramik und Second-Hand-Stücke geshoppt werden können. „Stuttgart Springs“ ist außerdem Teil des Nachtsicht-Festivals, das am 12. August in der Stuttgarter Innenstadt stattfindet. Bei der Veranstaltung „Palais und PingPong“ sollen am 26. August motivierte Spieler zu einem Tischtennisturnier zusammenkommen.

Wer am Samstag nicht bis zum Abend warten möchte, kann bereits ab 10 Uhr den Museumsgarten erkunden. Das Festival soll bis zum 27. August laufen.

Das komplette Programm findet man auf der Internetseite des Stadtpalais.