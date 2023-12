Stuttgart: So lief das Eisbaden fürs Hospiz

So lief das Eisbaden fürs Hospiz

6 Eisbaden fürs Hospiz in Stuttgart Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Fast 300 Unentwegte steigen zugunsten des Kinder- und Jugendhospizes ins Eiswasser. Auch Timo Hildebrand, Ex-Torwart des VfB Stuttgart, bibbert für den guten Zweck.











Link kopiert

Die Aktion auf der Terrasse des Hospizes war bestens vorbereitet: Den ganzen Dezember über hatte sich Initiator Severin Frank, Berufsfeuerwehrmann aus Plochingen, Tag für Tag in die Eistonne gesetzt, um auf einschlägigen Internet-Plattformen für die gute Sache zu trommeln. Das allein schon hatte 8.580 Euro an Spenden gezeitigt, und nun sollte durch den dreistündigen Live-Act vor Ort nochmals ein hübsches Sümmchen dazukommen: Für jede Minute Baden im Eiswasser, wollte Klaus Stifter, der in Waiblingen einen kleinen Betrieb zur Reparatur von Elektromotoren betreibt, einen Euro drauflegen.