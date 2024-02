Stuttgart: Siebenjähriges Mädchen von Auto erfasst und schwer verletzt

1 Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Samstagnachmittag wurde ein siebenjähriges Mädchen von einem Auto angefahren. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.











Ein siebenjähriges Mädchen ist in Stuttgart von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist das Mädchen nach ersten Erkenntnissen am Samstagnachmittag auf die Straße gelaufen, nachdem Familienangehörige nach ihm gerufen hatten. Eine 57 Jahre alte Autofahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Die 7-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und kam im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.