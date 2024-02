Stuttgart: Auto fährt gegen Schranke am Heslacher Tunnel

Auto fährt gegen Schranke am Heslacher Tunnel

7 Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Foto: KS-Images.de /Andreas Rometsch

Ein Autofahrer fährt am Sonntagmorgen gegen eine Schranke und mehrere verkehrstechnische Anlagen am Heslacher Tunnel in Stuttgart. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind mehrere Stunden im Einsatz.











Am Sonntagmorgen ist ein Autofahrer von der Burgstallstraße kommend gegen mehrere verkehrstechnische, elektrische Anlagen des Tunnels und einer Schranke am Heslacher Tunnel in Stuttgart gefahren.

Dabei wurde unter anderem der Schaltkasten zerstört, in dem sich das Bedienfeld der Brandmeldeanlage befand. Die Feuerwehr Stuttgart musste die Motorhaube des Fahrzeugs mit hydraulischem Rettungsgerät entfernen, um die Batterie des Fahrzeugs abklemmen zu können. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren über mehrere Stunden im Einsatz, um unter anderem das Auto zu bergen. Bei dem Fahrzeug entstand durch den Zusammenstoß ein Totalschaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Laut der Polizei waren vermutlich zwei Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt. Der Verkehr wurde durch den Unfall laut Polizei nicht behindert.