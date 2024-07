Stuttgart: Schwelbrand in Technikraum am Fernsehturm

Schwelbrand in Technikraum am Fernsehturm

Aufgrund von Rauchentwicklung bricht die Feuerwehr zu einem Einsatz in einem Nebengebäude des Stuttgarter Fernsehturms aus. Das schnelle Eintreffen verhindert Schlimmeres.











Eine automatische Brandmeldeanlage hat die Feuerwehr am Samstag um kurz nach 16 Uhr zum Fernsehturm in Stuttgart beordert – dort war in einem Technikraum, der sich in einem Nebengebäude befindet, ein Brand ausgebrochen.

Wie die Feuerwehr mitteilt, seien die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach der Alarmierung eingetroffen und stellten sie in einem Nebengebäude eine starke Verrauchung eines Technikraums im Untergeschoss fest. Der Fernsehturm selbst war nicht betroffen.

Ursache für die Verrauchung sei ein langsam verlaufender Schwelbrand in dem technischen Gerät. Offene Flammen seien nicht sichtbar gewesen.

Keine Menschen in Gefahr

Die Feuerwehr verhinderte eigenen Angaben nach die Rauchausbreitung in die angrenzenden Bereiche. Dafür sei im weiteren Einsatzverlauf auch ein spezielles Entlüftungsgerät von der Feuerwache 2 angefordert worden, womit der Rauch aus dem Technikraum ins Freie abgeführt wurde.

Aufgrund der frühzeitigen Alarmierung durch die automatische Brandmeldeanlage waren keine Personen in Gefahr, heißt es weiter. Der Besucherverkehr und die Gastronomie wurden während des gesamten Einsatzes nicht beeinflusst.