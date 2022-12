Club Kiki eröffnet in der früheren Dixieland Hall Stuttgarts Neue liebt „Glitz and Glam“

Kiki ist neu in der Stadt. Kiki liebt „Glitz and Glam“, so steht es in VIP-Einladung. In der Nacht zum Samstag wird der Club Kiki in der früheren Dixieland Hall eröffnet. Die Macher um Malo-Wirt Lorenz Grohe wollen ein neues Kapitel im Partyleben von Stuttgart schreiben.