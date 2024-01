Stuttgart Sänger Jean-Marc Lorber: Fast hätte es zu einem Auftritt mit Andrea Berg gereicht

16 Diese Begegnung zwischen der Schlagersängerin Andrea Berg und dem Stuttgarter Sänger Jean-Marc Lorber ist noch eine Montage. Doch im Sommer ist Lorber schon mal in einem Wettbewerb aufgetreten, den Andrea Berg initiiert hatte. Foto: Lorber

Der Stuttgarter Sänger Jean-Marc Lorber lebt und arbeitet mit dem Tourettesyndrom: Er singt in verschiedenen Bands und betätigt sich als Referent, um über Tourette aufzuklären – seine Musik soll aber auch alten Olivenbäumen helfen.











Wer könnte Titel wie „Viel zu schön um wahr zu sein“ oder „Wir können nicht verlieren“ schöner oder noch besser singen als Andrea Berg? – Die Künstlerin weiß sehr gut, was sie kann und was ihre Fans an ihr schätzen. Deshalb hat sie im vergangenen Sommer auch zu einem Wettbewerb der Musikgruppen aufgerufen – frei von Konkurrenzgedanken natürlich. Aber nicht zu irgendeinem Wettbewerb, sondern zum „Band Contest inklusiv“, also zu einem Wettbewerb von Gruppen, in denen Menschen mit Behinderung mitwirken oder die das Thema Inklusion aufgreifen. Fast 40 Bands aus dem gesamten Bundesgebiet haben sich beworben, darunter auch Magic 4s aus Stuttgart als Teil der Band So Sick.