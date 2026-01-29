Stuttgart: Polizei findet tote Frau in Wohnung – Bekannter festgenommen

1 In Stuttgart ist eine Frau wohl gewaltsam zu Tode gekommen (Symbolbild). Foto: IMAGO/onw-images

Polizeibeamte haben am Dienstag die Leiche einer 31 Jahre alten Frau gefunden. Ein Bekannter steht unter dringendem Tatverdacht.











Polizisten haben am Dienstagvormittag, 27. Januar, in einer Wohnung an der Türlenstraße die Leiche einer 31 Jahre alten Frau entdeckt. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen mit. Die Frau war nicht auf der Arbeit erschienen, deshalb meldete eine Vorgesetzte sie als vermisst.

Eine Obduktion am Mittwoch ergab, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam. Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei einen 32 Jahre alten Bekannten der Toten fest. Weitere Details nannte die Polizei nicht.

Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und den 32-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen der Tat dauern an.