Stuttgart: Peta stört Fassanstich auf Frühlingsfest

8 Beim Auftakt des Stuttgarter Frühlingsfest kam es zu einem Zwischenfall. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Das 84. Frühlingsfest ist offiziell eröffnet. Doch anders als die Jahre zuvor, stand nicht der Fassanstich von Wasen-Bürgermeister Thomas Fuhrmann im Mittelpunkt der Eröffnung.











Link kopiert

Mit dem traditionellen Fassanstich beginnt offiziell das Stuttgarter Frühlingsfest. Nach alter Tradition wollte Wasen-Bürgermeister Thomas Fuhrmann auch in diesem Jahr zusammen mit den Gästen die Schläge zählen, die er braucht, um das Bier zum Fließen zu bringen. Doch so weit kam es nicht.

Kurz vor dem ersten Schlag stürmten Aktivistinnen der Tierschutzorganisation Peta die Bühne im Göckelesmaier-Zelt und störten den Eröffnungsakt. Statt das Bier fließen zu sehen, sah das Wasen-Publikum Schilder mit Sätzen wie „Fleisch ist Mord“ und „veganer Wasen jetzt“. Die Zuschauer und Zuschauerinnen reagierten verärgert und buhten die Aktivistin, die sich vor Thomas Fuhrmann positioniert hat, aus. Der Fassanstich lief währenddessen im Hintergrund ab. Fuhrmann benötigte hierfür nur einen Schlag. Gefüllt waren die Maßkrüge daher am Ende trotzdem.

Laut der Polizei handelte es sich um insgesamt fünf Aktivistinnen. Strafrechtliche Konsequenzen gab es vorerst keine. Man einigte sich darauf, dass es zu keiner weiteren Aktion komme. Als die Aktivistinnen die Bühne wieder verließen, applaudierten die Festzeltbesucher.

Anders als im Vorjahr, als es die erste Maß Bier im Grandls Hofbräu Zelt gab, fand der diesjährige Fassanstich im Göckelesmaier-Zelt statt. Von den winterlichen Temperaturen außerhalb des Festzeltes war drinnen nichts zu spüren. Gewohnt ausgelassen feierten die Besucherinnen und Besucher den Auftakt des Volksfestes in Stuttgart.

Auf dem größten Frühlingsfest Europas hoffen knapp 240 Betriebe, darunter vier Festzelte sowie zahlreiche Fahrgeschäfte und Imbissstände, nun bis zum 12. Mai auf ein gut laufendes Geschäft. Ob Riesenrad, Kettenkarussell oder Wildwasserbahn, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln oder die traditionelle Maß – die Auswahl an Attraktionen und gastronomischen Angeboten für Groß und Klein ist auch in diesem Jahr vielfältig. Neu dabei ist unteranderem die Geisterbahn Dr. Archibald, die auf virtual reality setzt.

VVS-Tag auf dem Frühlingsfest

Und wie geht es die nächsten Tage weiter auf dem Festgelände? Am kommenden Montag findet der VVS-Wasentag auf dem Traditionsfest statt: Gegen Vorlage eines gültigen VVS-Tickets, -Abos oder Deutschlandtickets bieten einige Schausteller Ermäßigungen an. Außerdem gibt es bei der VVS-Hocketse im Göckelesmaier-Festzelt für alle Abo- und Jahreskarten-Inhaber nach Vorlage des Tickets kostenlos eine Maß Bier oder ein Softgetränk. Mit allen anderen VVS-Tickets gibt es die Maß für die Hälfte des Preises.

Am Mittwoch, 24. April, Dienstag, 30. April, sowie am Mittwoch, 8. Mai, findet jeweils der Familientag auf dem Stuttgarter Frühlingsfest statt. Neben reduzierten Preisen gibt es an diesen Tagen Stelzenläufer, Luftballonkünstler und verschiedene Mitmachaktionen für die kleinen Wasen-Besucher.

Wetterprognose

Auch die Wetterprognose – zumindest für das nächste Festwochenende – ist vielversprechend: Bereits zum Wochenbeginn soll sich die Sonne wieder öfter zeigen. Am Samstag und Sonntag soll sogar die 20-Grad-Marke erreicht werden. Übrigens: Regenschirme dürfen bei schlechtem Wetter mit auf das Gelände genommen werden.

1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher sind letztes Jahr auf dem Cannstatter Frühlingsfest gezählt worden. Damit war es eines der bestbesuchtesten Frühlingsfeste in den vergangenen Jahrzehnten. In diesem Jahr erwarten die Veranstalter rund eine Millionen Wasen-Gäste.