6 Astrid Riehle hielt auf dem Birkenkopf eine Andacht. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Immer Sonntagmorgens um acht: Seit 70 Jahren gibt es die Osterandacht auf dem Stuttgarter Birkenkopf. Pfarrerin Astrid Riehle hielt den Jubiläumsgottesdienst – und eröffnete die Saison der Kirche im Grünen.















„Lassen wir uns noch einmal von ihr wärmen!“ Mit einem Dank an die Sonne, an den Posaunenchor der Paul-Gerhardt-Kirche – „ohne Posaunen wäre hier oben nichts!“ – und an die Besucherinnen und Besucher beendete Astrid Riehle ihren Ostersonntagsgottesdienst auf dem Birkenkopf. Zu diesem waren einige gekommen. „Alle 350 Liedblätter sind verteilt, manche nutzten eines zu zweit“, freute sich die Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Stuttgart-West.

Andacht im Zeichen eines Jubiläums

Eröffnete doch die Andacht nicht nur die Saison der Freiluftgottesdienste. Sie stand außerdem im Zeichen eines Jubiläums. Seit 70 Jahren gibt es nun den Ostergottesdienst auf dem Birkenkopf alias Monte Scherbelino. So wird dieser 511 Meter hohe Hügel im Westen Stuttgarts auch genannt, weil dort die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg 1,5 Millionen Kubikmeter Kriegsschutt auftürmten. Die erste Morgenandacht am Ostersonntag feierte Hilmar Schieber, Pfarrer der Paul-Gerhardt-Kirche, schon zwei Dekaden bevor die Evangelische Landeskirche in Württemberg die „ Kirche im Grünen“ initiierte: im Frühjahr 1953, nachdem er auf der noch unfertiger Kuppe mit seiner Jungschar ein provisorisches Holzkreuz errichtet hatte. Bereits im Folgejahr fand dann jeden Monat eine Andacht statt, zunächst von den Gemeinden Botnang, Heslach, Paulus und Paul-Gerhardt. Heute beteiligen sich die Stuttgarter Gemeinden im Wechsel.

Pfarrerin gedenkt Menschen in der Ukraine

„Von Ostern bis Ende der Sommerferien gibt es jeden Sonntag um acht Uhr einen Gottesdienst auf dem Birkenkopf“, so Riehle, an die Geschichte erinnernd – in einer Zeit, in der wieder ein Waffengang in Europa tobt. Den Menschen in der Ukraine und in allen Kriegs- und Krisengebieten der Welt gedachte die Pfarrerin denn auch in den Fürbitten sowie all jenen mit Existenzängsten. „Nehmen Sie Trotzkraft mit für das Leben, um standzuhalten!“ Bei Auferstehung gehe es um sichtbare und unsichtbare Dimensionen. „Ostern kann eine neue Sicht auf das Leben und die Welt eröffnen.“