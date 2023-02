1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall im Osten. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Im Stuttgarter Osten erfasst ein Wagen einen Fußgänger, der auf die Windschutzscheibe geschleudert wird. Doch der verunfallte Mann rappelt sich auf und rennt davon. Die Polizei sucht nun Zeugen.















Link kopiert

Im Stuttgarter Osten hat ein Fußgänger nach einem Unfall die Flucht ergriffen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Freitagabend an der Kreuzung Hack-/Abelsbergstraße. Der Fahrer eines Skoda Fabia fuhr gegen 18.30 Uhr in Richtung Bergfriedhof, auf Höhe der Einmündung zur Abelsbergstraße rannte ein unbekannter Fußgänger laut Polizeibericht unaufmerksam über die Fahrbahn.

Der Mann wurde vom Wagen erfasst, auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Danach stand er auf und rannte davon. Der Fußgänger soll nach der Beschreibung etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Er trug dunkle Arbeitskleidung und ist etwa 1,65 Meter groß, schreibt die Polizei. Am Wagen entstand laut Schätzungen ein Schaden von rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 3500 bei der Polizei zu melden.