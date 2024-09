Restaurant in Stuttgart-Ost: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Brand – Zeugen gesucht

Restaurant in Stuttgart-Ost

1 Das Da Capo am Morgen nach dem Brand: Nur an einem Fenster am Dach sind Brandspuren zu sehen. Ansonsten deutet nichts auf das Feuer hin. Foto: StZN/Sebastian Steegmüller

Die Feuerwehr rückt in der Nacht zum Montag zu einem brennenden Restaurant aus. Der Schaden an dem Gebäude ist immens. Was bisher bekannt ist.











Bei einem Brand in Stuttgart-Ost sind in der Nacht zum Montag mehrere hunderttausend Euro Schaden entstanden. Der Notruf sei um 1.12 Uhr eingegangen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Eine Anwohnerin hatte das Feuer bemerkt. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. Deshalb forderte der Einsatzleiter Verstärkung an.

In dem Gebäude befindet sich das bekannte Restaurant Da Capo. Das Feuer sei im Dachbereich ausgebrochen, nicht im Gastraum, sagte Daniel Anand, Sprecher der Feuerwehr Stuttgart. Der Restaurantbetrieb könne nach Einschätzung der Feuerwehr erst einmal nicht weitergehen. Es rieche überall nach Rauch, auch Wasser sei eingedrungen.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot in die Teckstraße aus – 18 Fahrzeuge und 50 Feuerwehrmänner und -frauen waren im Einsatz. Der Brand sei relativ schnell unter Kontrolle gewesen, so Anand. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Zur Brandursache konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen, die Ermittlungen laufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.