Vorfall in Stuttgart: Mann greift Achtjährigen auf Heimweg mit Feuerlöscher an

Mann greift Achtjährigen auf Heimweg mit Feuerlöscher an

Vorfall in Stuttgart

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Depositphotos/ANDRANIK2017 via imago-images.de

Am Montagnachmittag hat ein Unbekannter in Stuttgart-Ost einen achtjährigen Jungen mit einem Feuerlöscher angegriffen. Die Polizei sucht nach dem Vorfall Zeugen.











Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag in der Talstraße in Stuttgart-Ost einen achtjährigen alten Jungen mit einem Feuerlöscher angegriffen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Junge auf dem Heimweg, als ihn der Unbekannte gegen 16.15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 61 angriff und Löschmittel in das Gesicht sprühte. Der Junge flüchtete daraufhin nach Hause.

Täter trug blaue Jogginghose

Der Täter war etwa 18 bis 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er trug eine blaue Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er aufgezogen hatte.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.