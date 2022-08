Stuttgart-Obertürkheim Wasserrohrbruch sorgt für Sperrung

Am Donnerstagmorgen sorgt ein Wasserrohrbruch in Stuttgart im Bereich Augsburger Straße/Emil-Gärttner-Straße für Behinderungen. In den nächsten Stunden kommt es dort zu Problemen mit der Trinkwasserversorgung.