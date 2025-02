Stuttgart-Oberstdorf bald wieder direkt per IC

1 Die Intercity-Züge der DB können wieder bis Oberstdorf im Allgäu fahren. Foto: Deutsche Bahn AG/Uwe Miethe

Nach einem Stellwerkschaden in Oberstdorf schien das Ende des Intercitys von Stuttgart ins Allgäu besiegelt. Zwischenzeitlich gibt die Bahn Entwarnung. Nun steht auch fest, ab wann die Verbindung in die Ferienregion wieder angeboten wird.











Für die Skisaison kommt die Lösung zu spät, aber wer im Frühjahr ohne Umstieg mit der Bahn ins Allgäu reisen möchte, kann das wieder tun. Der durchgehende Intercity „Allgäu“ kehrt auf die Gleise zurück. Die in Dortmund startende Verbindung, die im Südwesten in Mannheim, Heidelberg, Stuttgart, Plochingen, Göppingen und Ulm anfährt, war zwischenzeitlich aus den Fahrplänen verschwunden, nachdem ein Kabelschaden in einem Stellwerk am Zielort Oberstdorf die Bahntechnik lahm gelegt hatte.

Einschränkungen nach Defekt in Oberstdorf

Ursprünglich war die Deutsche Bahn davon ausgegangen, dass der Schaden nur durch einen Neubau des Stellwerks zu beheben sei. Weil in der Zwischenzeit nur eingeschränkter Zugverkehr in den Wintersportort im Oberallgäu möglich war, strich die Bahn die Intercity-Verbindungen nach Dortmund und auch jene nach Hamburg via Augsburg. Der Regionalverkehr, auf den die DB als Ersatz verwies, fuhr mit Einschränkungen.

IC Stuttgart-Oberstdorf: Neustart am 1. März

Nun ist klar: die DB kommt um die ganz große Lösung mit einem Neubau in Oberstdorf herum. „Ab dem 1. März kann im Zugverkehr von und nach Oberstdorf wieder der gesamte Fahrplan inklusive der Züge des Fernverkehrs angeboten werden“, sagt ein Bahnsprecher. Allerdings könne es „im Jahresverlauf aufgrund von planmäßigen Baumaßnahmen im Schienennetz zu sporadischen Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr von und nach Oberstdorf“ kommen. Der Bahnsprecher empfiehlt deshalb stets einen Blick in die elektronische Fahrplanauskunft.

Dieser Artikel wurde am 2. Februar 2025 veröffentlicht und am 6. Februar aktualisiert.