Stuttgart Netze informiert: Menschliches Versagen löst 0,06-Sekunden-Stromausfall in Stuttgart aus

1 In einem Umspannwerk der Stuttgart Netze kam es zu einem Schaltfehler eines Mitarbeiters. Derzeit finden vor Ort Umbauten statt. (Symbolbild) Foto: Markus Sontheimer

Die Ursache des kurzen Stromausfalls in Stuttgart ist geklärt. Ein Mitarbeiter in einem Umspannwerk der Stuttgart Netze hat ihn mit einem Schaltfehler verursacht. Umbauten sind nötig.











Ein Mitarbeiter in einem Umspannwerk der Stuttgart Netze hat den kurzen 0,06-Sekunden-Stromausfall in der Landeshauptstadt ausgelöst. Ein Schaltfehler bei Baumaßnahmen habe zu der Stromstörung geführt, informiert ein Sprecher von Stuttgart Netze in einer Mitteilung am Donnerstagmittag. Vor Ort sind deshalb derzeit Umbauten nötig. Eine Fremdeinwirkung wird ausgeschlossen, heißt es.

Am Vormittag hatte ein „Spannungsabfall im Hochspannungsnetz“ gegen 10.03 Uhr teilweise zu einem Ausfall von Kundenanlagen geführt, die mit einem Unterspannungsschutz ausgestattet sind, wie zum Beispiel Industrieanlagen und Ampeln. Private Haushalte waren lediglich vereinzelt von dieser Störung betroffen. Jetzt ist die Ursache geklärt.