1 Das EUCOM sitzt in den Patch Barracks in Stuttgart-Vaihingen. Nach Trumps Plänen soll es nach Belgien verlegt werden. Foto: dpa

Sollten die US-Truppen in Stuttgart aber tatsächlich reduziert oder abgezogen werden, würde dies nicht nur Nachteile mit sich bringen. Die Linksfraktion im Rathaus hat die frei werdenden Grundstücke gedanklich schon überplant, die Stadt bleibt vorerst zurückhaltend. Auch an anderer Stelle könnte die Stadt profitieren.

Stuttgart - Noch ist es nur eine Drohung – wenn auch eine handfeste: US-Präsident Donald Trump will einen Teil der in Deutschland stationierten amerikanischen Truppen aus Deutschland abziehen und teilweise in andere europäische Länder verlagern. Auch die Landeshauptstadt wäre davon betroffen. Obwohl die Pläne Trumps selbst in seiner eigenen Partei und auch bei hohen Generälen auf Kritik und Widerstand stoßen, stellt sich die Kommunalpolitik darauf ein, dass etwa das US European Command (EUCOM) nach Belgien abwandert. Das Bedauern über den angekündigten Abschied in den offiziellen Stellungnahmen überwiegt, doch manche Parteien sehen auch Chancen, falls Trumps Entschluss wirklich umgesetzt würde.