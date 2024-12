Stuttgart-Möhringen: Unbekannter Auto-Fahrer drängt Iveco von der Straße und flüchtet

1 In Möhringen hat ein Unbekannter ein anderes Auto von der Straße gedrängt und beschädigt zurückgelassen. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Ein unbekannter Autofahrer drängt am Montag in Stuttgart-Möhringen ein anderes Auto von der Straße. Dabei wird das abgedrängte Auto gestreift und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag in Stuttgart-Möhringen ein Fahrzeug der Marke Iveco von der Straße gedrängt. Der Vorfall ereignete sich in der Nord-Süd-Straße, wie die Polizei berichtete. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Unbekannte bog gegen 10.45 Uhr von der Breitwiesenstraße nach rechts in die Nord-Süd-Straße ab. Nach Angaben der Polizei war der Unbekannte mutmaßlich mit einem weißen VW Golf unterwegs. Kurz vor der Fahrbahnverengung von zwei auf eine Spur soll der Golf-Fahrer versucht haben, einen 46-jährigen Iveco-Fahrer zu überholen.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Dabei streifte der Golf den Iveco und drängte ihn von der Fahrbahn ab. Anschließend setzte der Golf-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 4, Balinger Straße, unter 0711-89903400 in Verbindung zu setzen.