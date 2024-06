Stuttgart-Möhringen: Stadtbahnunfall mit Verletzten sorgt für Verkehrsbehinderungen

4 In Möhringen ist es zu einem Stadtbahnunfall gekommen. (Symbolbild) Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Am Dienstagnachmittag kommt es in Möhringen zu einem Stadtbahnunfall, bei dem es auch Verletzte geben soll. Der Stadtbahnverkehr war für rund eine Stunde unterbrochen.











In der Balinger Straße in Möhringen ist es zu einem schweren Stadtbahnunfall gekommen, bei dem es ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge auch Verletzte gab. Der Stadtbahnverkehr war in diesem Bereich für rund eine Stunde unterbrochen.

Wie die Polizei berichtet, kollidierte die Stadtbahn gegen 16.10 Uhr mit einem Auto. Nähere Informationen zum Unfallhergang, zur Zahl der Verletzten sowie Schwere der Verletzungen liegen noch nicht vor.

Laut VVS war die Strecke der Stadtbahnlinien U3, U5, U6, U8, U12 im Bereich der Haltestelle Möhringen Bahnhof bis kurz nach 17 Uhr unterbrochen.