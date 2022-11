7 Am frühen Donnerstagmorgen gab es einen Farbanschlag auf das Amtsgericht in Stuttgart. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Das Amtsgericht in Stuttgart ist am frühen Donnerstagmorgen von Unbekannten mit Parolen beschmiert und mit Farbbeuteln beworfen worden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.















Bislang unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen die Außenfassade des Amtsgerichts in der Hauffstraße in Stuttgart-Mitte mit politischen Parolen besprüht und mit Farbbeuteln beworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, sprühten die Unbekannten im Zeitraum zwischen 4 Uhr und 5.45 Uhr Parolen wie „Kampf der Klassenjustiz“ an die Außenfassade des Amtsgerichts und warfen mehrere Farbbeutel. Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Den Parolen nach zu urteilen, könnten die Täter aus dem linksradikalen Spektrum stammen. Ein Sprecher der Polizei wollte sich dazu allerdings nicht äußern. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 nach Zeugen.