5 Am Katzenbacher Hof können sich Ausflügler mit Eis und kalten Getränken abkühlen. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Ob durch die Weinberge oder auf Waldwegen: Wir geben Tipps für kleine Tagestouren mit dem Fahrrad in und um Stuttgart – mit anschließendem Besuch im Biergarten.















Link kopiert

Stuttgart - Stuttgart ist nicht fahrradtauglich? Wer das immer noch behauptet, braucht nur eine faule Ausrede, sich in den Sattel zu schwingen. Klar gibt es immer noch Verbesserungspotenzial, wenn es um sichere Radwege in der Innenstadt geht. Doch wer den Blick über den Kesselrand wagt, wird belohnt. Ob durch die Weinberge oder auf Waldwegen: In jede Himmelsrichtung Stuttgarts locken Biergärten die Zweiradfans an ihre Zapfsäulen.