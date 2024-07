Westallee in Stuttgart: Nach Einbruch: Veranstalter veröffentlichen Handy-Video

Westallee in Stuttgart

1 Beim alternativen Straßenfest Westallee ist Geld aus einem Bauwagen gestohlen worden. Foto: Lichtgu/Ferdinando Iannone (Archiv/Symbolbild)

Beim Straßenfest Westallee an der Johannesstraße ist ein Großteil der Einnahmen des ersten Veranstaltungstages gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen – doch nicht nur sie.











Der Schock sitzt tief bei den Verantwortlichen des Straßenfestes Westallee. Nach Veranstaltungsschluss soll ein Einbrecher in einen Bauwagen eingestiegen sein und mehrere Tausend Euro gestohlen haben. Das sei ein Großteil der Tageseinnahmen gewesen, meldet der Verein Westallee auf seiner Instagramseite. Der Dieb soll zwischen 22.30 Uhr und 0.30 Uhr eingestiegen sein, meldet die Polizei. Er brach einen Container auf, vermutlich durch ein Schiebefenster. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter Telefon 07 11/89 90 33 00 zu melden.

Genauer grenzt ein Handyvideo einer Anwohnerin die Tatzeit ein. Auch das sieht man auf Instagram bei der Westallee. Die Frau filmte nach Ende des alternativen Straßenfestes eine Person, die von den Containern und Bauwagen hinter einem Bauzaun kommt. Sie hat eine Umhängetasche. „Wir sind in engem Austausch mit der Polizei, die das Video auch hat“, heißt es vom Verein auf Anfrage unserer Zeitung. Es könnte sich bei der männlichen Person um den Tatverdächtigen handeln. Ohne Eile sieht man ihn weggehen, nach oben in Richtung Lerchenstraße. Besonders interessant für die Wahrheitsfindung ist die Person, die außerdem auf dem Film zu sehen ist: Ein Mann geht die Straße entlang und ist fast exakt zu dem Zeitpunkt auf der Höhe der Lücke im Bauzaun, als der mutmaßliche Dieb das umfriedete Gelände verlässt. Die Tatzeit lasse sich durch das Video auf 23.20 Uhr bis 23.30 Uhr eingrenzen.

Zwar haben die Veranstaltenden einen Sicherheitsdienst engagiert. Der sei in der fraglichen Zeit aber an anderer Stelle gebraucht worden: Die Mitarbeitenden waren in der Zeit damit beschäftigt, die Gäste zum Gehen zu bewegen, schließlich ist die Westallee mitten im Wohngebiet und es soll Ruhe einkehren nach Ende des Festes.