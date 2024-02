Stuttgart: Mann in Keller eines Geschäftshauses eingeschlossen

1 Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

In Stuttgart rettet die Feuerwehr einen Mann aus dem Keller eines großen Geschäftshauses. Dieser war dort aus Versehen in einem Vorraum eingeschlossen.











Die Feuerwehr hat in Stuttgart einen Mann aus dem Keller eines großen Geschäftsgebäudes gerettet, der dort aus Versehen in einem Vorraum eingeschlossen war. Er war mit dem Aufzug ins zweite Untergeschoss gefahren und kam dann nicht mehr zurück. Der Mann habe nach eigenen Angaben rund drei Stunden in dem Vorraum gewartet und sich am Ende nicht mehr anders zu helfen gewusst, als den Feueralarm zu drücken, teilte die Feuerwehr in Stuttgart mit. Ein Rückweg über den Aufzug sei aus technischen Gründen nicht mehr möglich gewesen.

Zwei Löschzüge rückten am Samstagnachmittag zu dem Geschäftshaus aus. Weil dort Bauarbeiten stattfanden, mussten die Einsatzkräfte sich mit Brechwerkzeug einen Zugang durch eine Staubschutzwand und eine Glastür verschaffen. Als sie den Ort des Alarms schließlich erreicht hatten, wunderten sie sich: Statt eines Brandes entdeckten sie dort den eingeschlossenen Mann.