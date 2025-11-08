Stuttgart leuchtet: Der Königsbau erstrahlt in bunten Farben

4 Innenstadt in bunt: Bei der Veranstaltung „Stuttgart leuchtet“ wurde der Königsbau am Schlossplatz angestrahlt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Bei einer langen Einkaufsnacht in Stuttgart wurden Königsbau und Eckensee hell erleuchtet. Wir zeigen Videos und Bilder von der Lichtershow „Stuttgart leuchtet“.











Scheinwerfer, Gasbrenner und Beamer haben die Stuttgarter Innenstadt am Samstagabend in ein buntes Lichtermeer verwandelt. Bei der langen Einkaufsnacht erstrahlten der Königsbau am Schlossplatz und die Parkanlagen rund um den Eckensee in bunten Farben.

Die City-Initiative Stuttgart hatte nach dem Erfolg im vergangenen Jahr erneut zur Veranstaltung „Stuttgart leuchtet“ geladen. Zahlreiche Geschäfte hatten an dem kalten Novemberabend bis 22 Uhr geöffnet.

Die Passanten auf der Königstraße konnten sich unterwegs auf dem Weg zu den Shops anschauen, wie die Säulen des Einkaufscenters am Schlossplatz angestrahlt wurden. Dort waren auch Kurznachrichten zu lesen, die Zuschauerinnen und Zuschauer per WhatsApp an eine Nummer schicken konnten, um die Grußbotschaft schließlich im Großformat auf dem Gebäude zu sehen.

Mehrere Heißluftballons erleuchteten unterdessen den Park rund um den Eckensee im Schlossgarten. Wie riesige Glühbirnen tauchten die Gasbrenner der Ballone die Grasflächen rundherum und das Wasser in ein goldgelbes Licht.