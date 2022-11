1 Eine junge Frau ist einsam. Foto: IMAGO/photothek

Auf Initiative des Stuttgarter Gemeinderats hat die Landeshauptstadt zusammen mit der Liga der Wohlfahrtspflege eine Veranstaltungsreihe zum Thema Einsamkeit ins Leben gerufen. Nach einer Podiumsdiskussion zum Auftakt hat das Referat Soziales und gesellschaftliche Integration am Montag Akteure aus Wissenschaft, Politik und der Zivilgesellschaft zu einer digitalen Konferenz eingeladen, um auf das soziale Problem Einsamkeit aufmerksam zu machen.

Einsamkeit ist politisch

Im Zentrum der Veranstaltung mit knapp 200 Teilnehmern stand die Erkenntnis, dass Einsamkeit ein soziales Phänomen mit einer starken politischen Dimension ist. So ist Einsamkeit keineswegs nur ein individuelles Schicksal, sondern ein soziales Produkt mit einer spezifischen Geschichte. Die Hauptrednerinnen Maike Luhmann, Psychologin an der Universität Bochum, und Diana Kinnert, Publizistin und CDU-Politikerin, unterstrichen, dass Einsamkeit in fast allen Politikfeldern eine wichtige Rolle spiele und deshalb sowohl auf lokaler Eben als auch im Bund auf die politischen Agenda gesetzt werden müsse.

Einsamkeit ist noch immer schambehaftet

Laut Schätzungen des Statistischen Amtes der Landeshauptstadt sind rund 200 Stuttgarterinnen und Stuttgarter von Einsamkeit betroffen. Da es sich jedoch um ein subjektives Gefühl handelt, das nur schwer messbar ist, dürfte die Dunkelziffer deutlich höher sein. Noch immer ist Einsamkeit ein Tabuthema, das schambehaftet ist und in der Öffentlichkeit nur wenig Beachtung findet. Betroffenen fällt es schwer über ihre Situation zu sprechen, da sie oft Schuldgefühle entwickeln.

Einsamkeit betrifft alle Bevölkerungsschichten

Klaus Käpplinger, Pfarrer und Vorsitzender der Liga der Wohlstandspflege, brachte zu Beginn der Veranstaltung seine Genugtuung darüber zum Ausdruck, dass das Thema mit der Konferenz aus der Tabuzone komme: „Einsame Menschen haben keine Lobby. Ich habe noch nie eine Demonstration gegen Einsamkeit gesehen. Desto wichtiger ist es, dass die Politik die Tragweite des Problems erkennt und Hilfsangebote zur Verfügung stellt.“ Die Konsequenzen von Einsamkeit seien nicht zu unterschätzen, die Symptome seien oft jenen von körperlichen Leiden sehr ähnlich. „Gerade in der Corona-Zeit haben wir gesehen, dass Einsamkeit sich keineswegs auf ältere Menschen beschränkt, sondern alle Bevölkerungsgruppen treffen kann,“ sagte er.

Einsamkeit ist genauso schmerzhaft wie körperliche Krankheiten

Auch Luhmann betonte, wie schmerzhaft Einsamkeit sein könne. Wissenschaftler hätten herausgefunden, dass oft die gleichen Hirnareale aktiviert würden wie bei körperlichen Krankheiten. „Die Ursachen von Einsamkeit sind vielfältig. Neben der persönlichen Veranlagung spielen soziale Faktoren eine wichtige Rolle. Armut, Arbeitslosigkeit, Migration und häufige Wohnortswechsel sind oft Risikofaktoren,“ sagte Luhmann. Generell seien wenige tiefe soziale Bindungen wichtiger als viele Bekanntschaften, die oberflächlich blieben. „Es ist entscheidend, dass Maßnahmen gegen Einsamkeit auf die Zielgruppe angepasst sind und von Profis angeboten werden. Außerdem müssen sie evaluiert werden. Dafür muss die Politik sorgen und Mittel zur Verfügung stellen.“

Solidargemeinschaften staatlich unterstützen

Noch stärker als Luhmann ging Diana Kinnert auf den gesellschaftlichen Kontext von Einsamkeit ein. So machte die CDU-Politikerin unseren heutigen Massenkonsum für die Zunahme von Einsamkeit verantwortlich.

Mit ihrer Kritik des Individualismus im postmodernen Alltagsleben reiht sich Kinnert in eine lange Tradition kapitalismus-kritischer Denker ein. Schon Anders beklagte in den 1950er Jahren in der „Antiquiertheit des Menschen“ die Entstehung des „Massen-Eremiten“. Anders als viele Post-Marxisten fordert Kinnert jedoch nicht die Überwindung des Kapitalismus, sondern möchte bestehende Solidargemeinschaften wie Nachbarschaftshilfe mit Hilfe des Staates fördern und schützen.