1 Demnächst fertig: das Sportbad im Neckarpark. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Jubiläum: Stuttgart wollte vor zehn Jahren Mittelpunkt der Sportwelt sein. An die misslungene Olympia-Bewerbung erinnert unser Kolumnist Peter Stolterfoht.















Link kopiert

Stuttgart - Die Olympischen Spiele 2022 sind seit Sonntag Geschichte. Somit geht Peking als erste Stadt in die Sporthistorie ein, die nach Sommerspielen (2008) nun auch die Wintervariante ausgetragen hat. Trotzdem bietet sich Stuttgart weiterhin die Möglichkeit, ebenfalls in die olympischen Annalen einzugehen: als erste Stadt, die sich vergeblich sowohl um Sommer- als auch um Winterspiele bemüht hat. Die nächste Gelegenheit bietet sich mit Blick auf das Jahr 2030, nachdem Mailand als Austragungsort der nächsten Winterspiele bereits feststeht. Das denkbare Konzept, lediglich die Eishalle auf der Waldau fürs Curling als olympischen Austragungsort zur Verfügung zu stellen und alle anderen Wettbewerbe in den bayerischen Alpen stattfinden zu lassen, besitzt Charme, aber sicher nicht die Durchschlagskraft, den Zuschlag zu bekommen.