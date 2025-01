Stuttgart: Kirche veranstaltet Gottesdienst mit Musik von Ed Sheeran

1 Bei dem Gottesdienst werden Lieder des Sängers Ed Sheeran live von der Band des CVJM Stuttgart gespielt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire/C Flanigan

Immer öfter heißt es in Kirchengebäuden: Glaube trifft Popmusik. Am Samstag werden Songs und Texte des britischen Popstars Ed Sheeran in einem evangelischen Gotteshaus in Stuttgart thematisiert – in der Leonhardskirche.











Link kopiert

Die Heidelberger Heiliggeistkirche ist das Vorbild: Dort wurden zuletzt vielbesuchte Pop-Gottesdienste mit Musik und Texten von Taylor Swift sowie Adele veranstaltet. Nun zieht die Evangelische Leonhardsgemeinde in Stuttgart nach – mit einem Abend zu Songs des britischen Singer-Songwriters Ed Sheeran („Shape of You“). Der „Abend zur Besinnung und zum Talk mit einem Best-off von Ed Sheeran Songs“ findet am Samstag um 20.00 Uhr in der Leonhardskirche in Stuttgart-Mitte statt, wie der Evangelische Kirchenkreis Stuttgart am Donnerstag mitteilte.

Pfarrer Benedikt Jetter hält den „atmosphärischen Kirchraum“ der Leonhardskirche mit ihrer Weite und „klasse Akustik“ für perfekt. Die Band des CVJM Stuttgart wird die Lieder spielen, dazu gebe es teilweise deutsche Übersetzungen der Texte zu hören. „Begrüßung, Impuls und Abschluss gibt’s von mir und nach einer guten Stunde lassen wir den Abend bei einem Getränk, Snacks und lockeren Gesprächen ausklingen“, kündigte der Pfarrer an.