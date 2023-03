1 Geflüchtete aus der Ukraine sind in Stuttgart auch in Hotels oder wie hier in einer Halle bei der Schleyerhalle untergebracht. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eine Regelungslücke führt dazu, dass die Landeshauptstadt für Verpflegung Geflüchteter teils doppelt zahlt. Allein für Catering fallen im Monat 2,5 Millionen Euro an.















In der Landeshauptstadt wird mehr Geld für die Versorgung von Geflüchteten aufgewandt, als eigentlich notwendig wäre. Aktuell zahlt das Jobcenter pro Monat als Teil des neuen Bürgergeldes (zuvor Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich Hartz IV) rund 170 000 Euro für Essen an erwerbsfähige Geflüchtete aus. Diese können sich aber nicht selbst versorgen, weil sie in Hotels und Hallen ohne Küchen untergebracht sind. Das Essen liefern Caterer, mit denen die Stadt direkt abrechnet.

Doppelzahlung ein bundesweites Problem

Der finanzielle Vorteil betrifft nahezu vollständig Geflüchtete aus der Ukraine, die bundesweit eine so genannte Fiktionsbescheinigung und damit generell Anspruch auf Bürgergeld erhalten – und nicht auf Sozialhilfe oder Grundsicherung, bei denen eine Kürzung um die 170 Euro Essensanteil möglich ist.

Das Problem der Doppelzahlung stellt sich bundesweit, laut Thorsten Wieland, Abteilungsleiter im Stuttgarter Jobcenter, vor allem aber in Großstädten, weil vor allem in diesen mangels Wohnraum auch Hotels zur Unterbringung genutzt werden müssen. Der Bürgergeld-Regelsatz dürfe nicht gekürzt werden, es fehle die gesetzliche Grundlage, so Wieland. Im früheren Hilfesystem war die Kürzung möglich, der Vermittlungsausschuss ließ die Regelung trotz gegenteiligen Vorschlags beim Bürgergeld dann auslaufen.

Abrechnung pro Essen nicht möglich

Die CDU im Gemeinderat, die per Antrag nach der Doppelzahlung gefragt hatte, drängt auf eine Lösung. Wäre es möglich, die Cateringleistung zu berechnen?, fragt Fraktionschef Alexander Kotz. Von den 40 Unterkünften, die die Stadt zurzeit betreibt, werden acht von Caterern versorgt. Insgesamt wendet die Kommune laut Wieland pro Monat 2,5 Millionen Euro für das Catering auf. Eine Abrechnung pro Essen sei „nicht umsetzbar“, sagt Wieland. Dazu bräuchte es zusätzliches Personal, das bei jeder Ausgabe die Berechtigung prüft und kassiert. Nicht nur die CDU, auch die SPD erkennt durch die Ungleichbehandlung „erheblichen sozialen Sprengstoff in den Unterkünften“, so deren Sprecherin Jasmin Meergans. Eine Lösung sei der Einbau von Küchenzeilen oder eine andere Unterbringung, so Wieland. In einem von Geflüchteten belegten Hotel am Pragsattel war der Kücheneinbau möglich.