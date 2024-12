Stuttgart-Hedelfingen: Unbekannte schlagen 14-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

1 Unbekannte schlagen einen 14-Jährigen in Stuttgart. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto). Foto: dpa/Soeren Stache

Unbekannte schlagen einen 14-Jährigen vor einem Supermarkt in Stuttgart-Hedelfingen. Wer hat etwas beobachtet?











Ein 14-Jähriger ist in Stuttgart-Hedelfingen von Unbekannten geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag vor einem Supermarkt in der Straße Otto-Hirsch-Brücken.

Der 14-Jährige war am Abend mit einer Stadtbahn der Linie U9 in Richtung Hedelfingen unterwegs, als die drei Unbekannten im Bereich Wangen in die Bahn einstiegen. Sie setzten sich zu ihm und sprachen ihn an. Nachdem der 14-Jährige an der Endhaltestelle Hedelfingen ausgestiegen und in den dortigen Supermarkt gegangen war, folgte ihm das Trio.

Als der 14-Jährige gegen 18.50 Uhr wieder herauskam, forderten die Täter Bargeld. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, trat ihn einer der Täter, ein anderer schlug ihm ins Gesicht. Nachdem der Jugendliche den Tätern eine Packung Kaugummi gegeben hatte, flüchteten diese.

Das Opfer hat die Täter wie folgt beschrieben

Einer der Täter war etwa 16 bis 20 Jahre alt, hatte einen Oberlippenbart und trug eine schwarze Jacke, einen grauen Pullover der Marke Jack & Jones mit schwarzer Aufschrift auf der Brust, eine grau-weiße Mütze mit drei schwarzen Streifen auf der Stirnseite sowie schwarze Schuhe und eine dunkle Hose. Der zweite war ebenfalls 16 bis 20 Jahre alt, hatte schwarze Haare mit Mittelscheitel, trug eine schwarze Weste, einen weißen Kapuzenpullover mit einem Aufnäher auf dem linken Arm, eine schwarze Hose und schwarzblaue Schuhe. Der dritte war zwischen 12 und 14 Jahre alt, trug eine schwarz-weiße Kapuzenjacke, eine blaue Jeanshose und schwarze Schuhe. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung von Videoaufzeichnungen, dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711-89905778 in Verbindung zu setzen.