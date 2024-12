Stuttgart-Hedelfingen: Einbrecher erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

1 Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Unbekannte sind am Samstagabend in ein Gebäude am Alosenweg in Stuttgart-Hedelfingen eingebrochen und haben Bargeld erbeutet.

Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter zwischen 18 Uhr und 22 Uhr auf der Rückseite des Gebäudes ein Kellerfenster auf und stiegen hinein. Im Haus brachen sie mehrere verschlossene Türen auf, durchsuchten die Zimmer in mehreren Stockwerken und flüchteten mit mehreren Hundert Euro Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.