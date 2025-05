Stuttgart-Hausen: Nach schwerem Unfall im Garten gelandet – fünf Verletzte

5 Der Renault landete nach dem Unfall in einem Garten. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Eine Autofahrerin verliert in Stuttgart-Hausen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, touchiert einen Baum und kracht in ein weiteres Auto – eine unheilvolle Kettenreaktion nimmt ihren Lauf.











Bei einem schweren Verkehrsunfall in Stuttgart-Hausen (Stuttgart-Weilimdorf), an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, sind am Freitagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Unfallverursacherin landete nach mehreren Kollisionen in einem Garten.

Wie die Polizei berichtet, war die Fahrerin eines Renault Modus zunächst gegen 13.15 Uhr auf der Gerlinger Straße in Richtung Giebel unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und touchierte wohl zunächst einen Baum, bevor sie ins Heck eines in die gleiche Richtung fahrenden Seat prallte. Der Seat wurde dadurch auf einen Mercedes Vito geschoben, dieser wiederum prallte gegen einen VW Passat. Der Renault der Verursacherin schleuderte nach links, durchbrach auf der gegenüberliegenden Seite einen Zaun und kam schließlich in einem Garten zum Stehen.

Während der Unfallaufnahme musste die Gerlinger Straße voll gesperrt werden. Dies führte zu massiven Verkehrsbehinderungen.