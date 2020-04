1 Die Streife nahm den 22-Jährigen vorläufig fest. Foto: Phillip Weingand / STZN/geschichtenfotograf.de

Ein junger Mann fällt einer Polizeistreife am Hauptbahnhof während verbaler Streitigkeiten auf. Als sie ihn kontrollieren, beleidigt der 22-Jährige die Beamten und bedroht sie mit dem Tod.

Stuttgart - Beamte der Bundespolizei haben einen 22-jährigen Mann am frühen Dienstagmorgen am Stuttgarter Hauptbahnhof vorläufig festgenommen. Der Mann war einer Streife gegen 1 Uhr zunächst dadurch aufgefallen, dass er in der Haupthalle mit mehrerenden Reisenden lautstarke verbale Streitigkeiten hatte, heißt es im Bericht.

Als die Streife die Personalien des Mannes kontrollierte und anschließend einen Platzverweis gegen ihn aussprach, beleidigte der 22-Jährige die Beamten und bedrohte sie mehrfach verbal mit dem Tod. Da er dem Platzverweis nicht Folge leistete, wollten die Bundespolizisten diesen mit Zwang durchsetzen. Der junge Mann stemmte sich hierbei gegen die Beamten und versuchte, sich loszureißen, woraufhin die Beamten ihn zu Boden rangen und festnahmen.

Gegen den Mann, der im Landkreis Landshut wohnt, läuft nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.