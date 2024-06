Stuttgart: Großalarm am Flughafen – Passagiere evakuiert

1 Die Polizei und die Feuerwehr waren am Flughafen mehrere Stunden im Einsatz. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Am Samstagabend kam es am Flughafen Stuttgart zu einem Großeinsatz. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Bei einem Flugzeug gab es einen Feueralarm. Passagiere und Crew-Mitglieder mussten evakuiert werden.











Link kopiert

Am Samstagabend kam es am Flughafen in Stuttgart zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. In einem Airbus A 319, der nach London fliegen sollte, gab es laut Matthias Rilling vom Polizeipräsidium Reutlingen gegenüber unserer Zeitung einen Feueralarm.

Während des Boardings sei der Feueralarm ausgelöst worden. Ein technischer Defekt sei laut dem Polizeiführer vom Dienst wohl der Grund dafür gewesen. 93 Passagiere und sechs Crewmitglieder befanden sich laut Polizeiangaben zu dieser Zeit schon an Bord. Diese wurden laut Rilling umgehend aus dem Flugzeug evakuiert.

Der Feueralarm sei ausgelöst worden, weil es zu einer Rauchentwicklung im Frachtraum gekommen sei. Auch Betriebsflüssigkeiten seien ausgetreten. Fünf Flugzeugabfertiger seien leicht verletzt worden.

Vom Polizeipräsidium Reutlingen waren sieben Einsatzkräfte vor Ort, vom Flughafen fünf, auch die Feuerwehr war über mehrere Stunden bis kurz vor Mitternacht im Einsatz.

Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bezifferbar.