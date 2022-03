1 Meist hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um in die Schule zu gelangen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

An einer Schule in der Engelbergstraße im Giebel haben Unbekannte zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 15.15 Uhr, eine Tür aufgehebelt und sind anschließend durch das Gebäude gelaufen. Ob sie etwas entwendet haben, heißt es in einer Mitteilung der Stuttgarter Polizei, müsse noch ermittelt werden. An sich keine besonderer Fall, wäre die Schule in der Vergangenheit nicht schon öfter von Einbrechern heimgesucht worden – in den vergangenen Wochen mit einer gewissen Regelmäßigkeit.

Der erste Fall datiert unseren Angaben zufolge von Mitte Dezember 2021. Damals stiegen Unbekannte durch ein Fenster ein, brachen in dem Gebäude Schränke und Schreibtische auf und durchwühlten sie. Außerdem zerstörten die Eindringlinge laut Polizeiangaben mehrere Computer im Wert von zehntausend Euro.

Meist ging es um die Rechner

Dann wurde das Schulgebäude zwischen Montag, 28. Februar, und Dienstag, 1. März, von Einbrechern heimgesucht. Dabei wurden mehrere Computergehäuse geöffnet. Ob etwas gestohlen wurde, so die Polizei damals, sei Gegenstand laufender Ermittlungen.

Abermals ungebetenen Besuch bekam die Schule am ersten März-Wochenende. Wieder hatten Einbrecher die Rechner im Blick. Sie öffneten Computergehäuse und stahlen Bauteile im Wert von mehreren Tausend Euro. Für sämtliche Fälle, auf für den jüngsten vom vergangenen Wochenende, gilt: Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0711/89 90 38 00 an das Polizeirevier 8, Kärntner Straße, wenden.